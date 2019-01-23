Два Duty Free и четыре телетрапа: в Челябинске рассказали, как движется строительство нового аэропорта

СЕГОДНЯ 05:03 2019-01-23T05:06:13+03:00

В новом аэропорту Челябинска будет много современных вещей. Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

Международные авиалинии перенесут в старые здания, а для внутренних готовят новое

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Построить новое здание аэропорта Баландино планируют уже к концу 2019 года. Сейчас во всю прокладывают инженерные коммуникации терминала внутренних линий в Челябинске. Здание займет площадь в 16,4 тысячи кв.м — это больше размера существующих строений. Об этом 22 января рассказала гендиректор «Челябинского авиапредприятия» Юрий Коньков.

Что будет в новом аэропорту:

— четыре телетрапа — в самолет можно будет сесть пройдя через перехода, не катаясь на автобусе по перрону;

— новые бизнес-зал, зона прилета, комната матери и ребенка и фуд-корт;

— двадцать паспортных кабин на вылет и прилет;

— семь стоек регистрации;

— магазины Duty Free — беспошлинной торговли — в зоне вылета и прилета.

Международные авиалинии оставят в уже построенных зданиях. Реконструкция завершится к лету 2020 года.

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