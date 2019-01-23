Два Duty Free и четыре телетрапа: в Челябинске рассказали, как движется строительство нового аэропорта
Построить новое здание аэропорта Баландино планируют уже к концу 2019 года. Сейчас во всю прокладывают инженерные коммуникации терминала внутренних линий в Челябинске. Здание займет площадь в 16,4 тысячи кв.м — это больше размера существующих строений. Об этом 22 января рассказала гендиректор «Челябинского авиапредприятия» Юрий Коньков.
Что будет в новом аэропорту:
— четыре телетрапа — в самолет можно будет сесть пройдя через перехода, не катаясь на автобусе по перрону;
— новые бизнес-зал, зона прилета, комната матери и ребенка и фуд-корт;
— двадцать паспортных кабин на вылет и прилет;
— семь стоек регистрации;
— магазины Duty Free — беспошлинной торговли — в зоне вылета и прилета.
Международные авиалинии оставят в уже построенных зданиях. Реконструкция завершится к лету 2020 года.
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