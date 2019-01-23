На крупном перекрестке в Челябинске на неделю закроют несколько полос
Ограничение ввели из-за строительных работ
В Челябинске ограничат движение на перекрестке по Комсомольскому проспекту. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Курчатовском районе прокладывают систему водоснабжения к новостройкам. Из-за этого на перекрестке Чичерина с Комсомольским проспектом будут вскрывать асфальт. Работы продлятся с утра 23 января до вечера 30 января.
В администрации Челябинска просят горожан планировать маршрут заранее.
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