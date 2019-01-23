«Автомобилист» проехался по челябинскому «Трактору»

СЕГОДНЯ 05:24 2019-01-23T05:27:16+03:00

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22 января в Екатеринбурге встречались хоккейные клубы «Автомобилист» и «Трактор». Команда из Челябинска потерпела четвертое поражение подряд от екатеринбуржцев. На этот раз счет 3:0. «Автомобилист» начал с дальних бросков, но не мог пробить челябинского голкипера Василия Демченко. Тогда легионер Найджел Доус подобрался к воротам и забросил первую шайбу.

Во втором периоде отличились Франсис Паре и Алексей Василевский. В третьем периоде хозяева заняли оборону и счет так и остался 3:0.

— Достаточно неплохое начало было. Имели два большинства. К сожалению, ни одного не использовали. Случились голы с «пятака», не досмотрели. Постарались вернуться в игру, хотели забить, были моменты, но соперник плотно играл в обороне и здорово действовал их вратарь, — рассказал после игры и.о.главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

24 января «Трактор» сыграет в Магнитогорске с «Металлургом».

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