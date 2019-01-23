Полиция разобралась с судьей, который ударил ребенка на матче в Златоусте и наказала другого
Полиция закончила разбираться в инциденте, который произошел в 13 января в Златоусте Челябинской области. Здесь местная юношеская команда по хоккею принимала гостей из Миасса. Во время игры арбитр подъехал к игроку, схватил за маску и толкнул ребенка. Инцидент записали на видео. Из проверки полиции следует вывод, что молодой хоккеист и его команда сама могла спровоцировать судью.
— Во время матча тренер, а также хоккеисты команды из Миасса проявляли неспортивное поведение. Помощником арбитра было принято решение удалить двух игроков. 13-летний подросток, находясь на скамейке, продолжал выражаться нецензурно, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Удивительно, но несмотря на видео, на котором запечатлен момент контакт арбитра с ребенком, сам толчок почему-то не заметили. Хотя на ролике видно, что после удара подросток словно теряет сознание, о чем говорят и очевидцы. Получается, он это симулировал? В органах добавили, что парень в больницу не обращался, его родители заявление в полицию не писали.
Наказали только тренера команды из Миасса — составили протокол за мелкое хулиганство. Штраф до 1 000 рублей.
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Судья ударил ребенка.