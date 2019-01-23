Напавшему на ветерана войны жителя Челябинска отправили в колонию

СЕГОДНЯ 06:52 2019-01-23T06:54:21+03:00

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История гремела в августе прошлого года. По двору дома на Агалакова в Челябинске брел пьяный. У подъезда сидел дедушка-ветеран с еще одним пенсионером. Те перекинулись фразой, мол, на часах девять утра, а незнакомец уже выпил. Прохожего это взбесило и он пошел с кулаками на стариков. За это ему дали условный срок.

Буян объяснил, что несколько дней пил и повздорил с женой. В то утро не сумел совладать с эмоциями и поэтому напал на мужчин. Также про него известно, что у него есть судимости за запрещенные вещества и он стоит на учете у нарколога. В суде он вину признал и уверил, что раскаялся.

— Государственный обвинитель не согласился с позицией суда: наказания назначали чрезмерной мягкости. Решение обжаловали. Новый приговор: полтора года исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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