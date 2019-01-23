Астролог из передачи «Давай поженимся» объяснила взрыв в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-23T07:05:13+03:00

Но самые тяжелые дни, по словам специалиста по небу, еще впереди

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Известная по передаче «Давай поженимся» астролог Василиса Володина поделилась мнением в своем аккаунте Instagram. Вероятной причиной взрыва подъезда дома в Магнитогорске по проспекту Карла Маркса, 164 она назвала месяц затмений.

— Звучит масса вопросов о том, почему так много взрывов с конца прошлого года — Магнитогорск, Шахты, Париж, Казахстан, Сирия и другие. Причина — месяц затмений. Солнечное затмение 6 января управлялось Сатурном и произошло рядом с Плутоном в знаке Козерога, да еще и Уран в точном квадрате к Лунном узлу.

Володина попытаться объяснить, что означают лунные фазы:

— Плутон и Уран обозначают мощную энергию, которая будучи заперта в земле (Козерог), способна производить резкие разрушения. Эти планеты в связи с земными знаками и обозначают взрывы. Но и не только их, а еще массу критических ситуаций — например, убийство мэра Гданьска, классические пример негативной «работы» затмений.

Также астролог добавила, что самая непростая часть января еще впереди. Это даты с 19 по 25, точнее — 19, 21, 24-25 января.

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