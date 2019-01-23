2019-01-23T08:09:38+03:00
Происшествия

В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два человека

Причиной столкновения могла стать плохая видимость
Андрей АБРАМОВ
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На 3 км автодороги Красногорский — агрофирма Ариант на территории Еткульского района произошла авария. Фото: УГИБДД Челябинской областиНа 3 км автодороги Красногорский — агрофирма Ариант на территории Еткульского района произошла авария. Фото: УГИБДД Челябинской области
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Вечером 22 января в Еткульском районе произошла авария. На дороге в районе поселка Красногорский Matiz выехал на встречную полосу и влетел в Lada Largus. Пострадали два человека: водитель иномарки и 42-летняя пассажирка.

Известно, что на этом участке дороги разрешен выезд на встречную для обгона. Однако в тот момент шел снегопад, поэтому 34-летняя воительница могла просто не заметить легковушку. У обоих авто сильно помяты капоты. Matiz вылетел в кювет.

— Водитель и пассажирка в больнице. Устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в Управлении ГИБДД Челябинской области.

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