По дороге на футбольный матч в аварии погибли два жителя Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:35 2019-01-23T08:36:00+03:00

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Смертельное ДТП на дороге между Черноречьем и Бредами вечером 22 января. На 198 км трассы столкнулись ВАЗ-11193 и ГАЗ-33104. Водитель и пассажир Lada Kalina скончались на месте аварии.

— Два несовершеннолетних пассажира ВАЗа, подростки 16 и 14 лет, получили травмы и были госпитализированы в больницу поселка Бреды. Погибшим 26 и 18 лет. Устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в Управлении ГИБДД Челябинской области

Известно, что молодой водитель легковушки за рулем три года. Штрафов за вождение не имел. Компания ехала на соревнования по футболу в поселок Боровое.

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