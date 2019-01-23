2019-01-23T08:36:00+03:00
Происшествия

По дороге на футбольный матч в аварии погибли два жителя Челябинской области

Машины столкнулись на встречной полосе
Андрей АБРАМОВ
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Парни ехали на соревнования по футболу. Фото: УГИБДД Челябинской областиПарни ехали на соревнования по футболу. Фото: УГИБДД Челябинской области
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Смертельное ДТП на дороге между Черноречьем и Бредами вечером 22 января. На 198 км трассы столкнулись ВАЗ-11193 и ГАЗ-33104. Водитель и пассажир Lada Kalina скончались на месте аварии.

— Два несовершеннолетних пассажира ВАЗа, подростки 16 и 14 лет, получили травмы и были госпитализированы в больницу поселка Бреды. Погибшим 26 и 18 лет. Устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в Управлении ГИБДД Челябинской области

Известно, что молодой водитель легковушки за рулем три года. Штрафов за вождение не имел. Компания ехала на соревнования по футболу в поселок Боровое.

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