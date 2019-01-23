2019-01-23T08:44:05+03:00
Происшествия

Жительница Магнитогорска ответит в суде за истязания сына

У женщины психическое расстройство, но ее признали вменяемой
Андрей АБРАМОВ
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Женщина измывалась над родным сыном в Магнитогорске. Фото: Алексей БУЛАТОВЖенщина измывалась над родным сыном в Магнитогорске. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В суд ушло дело 39-летней жительницы Магнитогорска. Ее обвиняют в истязании несовершеннолетнего, угрозах убийством и ненадлежащем воспитании ребенка. Следователи считают, что последние три года она ужасно относилась к родному сыну. Сейчас мальчику 12 лет.

— Она унижала ребенка, причиняла телесные повреждения, нанося удары по различным частям тела, душила, высказывая при этом угрозы убийством. Закрывала сына в ванной и выключала свет, запрещая покидать комнату под угрозой наказания, — делятся деталями семейной драмы в прокуратуре Челябинской области.

О пытках парень рассказал родному отцу, который не живет с ними. Тот пожаловалася в органы. Известно, что у матери признаки психического расстройства. Она даже проходила лечение. При этом ее признали вменяемой. А значит ей грозит реальный срок, а не принудительное лечение.

— Отцом ребенка в суд направлен иск о лишении матери родительских прав, — добавили в пресс-центре.

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