Жительница Магнитогорска ответит в суде за истязания сына
В суд ушло дело 39-летней жительницы Магнитогорска. Ее обвиняют в истязании несовершеннолетнего, угрозах убийством и ненадлежащем воспитании ребенка. Следователи считают, что последние три года она ужасно относилась к родному сыну. Сейчас мальчику 12 лет.
— Она унижала ребенка, причиняла телесные повреждения, нанося удары по различным частям тела, душила, высказывая при этом угрозы убийством. Закрывала сына в ванной и выключала свет, запрещая покидать комнату под угрозой наказания, — делятся деталями семейной драмы в прокуратуре Челябинской области.
О пытках парень рассказал родному отцу, который не живет с ними. Тот пожаловалася в органы. Известно, что у матери признаки психического расстройства. Она даже проходила лечение. При этом ее признали вменяемой. А значит ей грозит реальный срок, а не принудительное лечение.
— Отцом ребенка в суд направлен иск о лишении матери родительских прав, — добавили в пресс-центре.
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