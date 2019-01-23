2019-01-23T08:50:51+03:00
Происшествия

Банда, нападавшая на дальнобойщиков в Челябинской области, посчитала приговор слишком суровым

Они пытались обжаловать его в областной суд
Андрей АБРАМОВ
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Налетчики, державшие в страхе дальнобойщиков, не смогли обжаловать приговор. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВНалетчики, державшие в страхе дальнобойщиков, не смогли обжаловать приговор. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трое выходцев из Армении держали в страхе дальнобойщиков на трассах в Челябинской области. Они занимались вымогательствами и чинили разбойные нападения. У водителей налетчики похитили 691 000 рублей. Их осудили еще прошлым летом, но они не согласились и обжаловали приговор.

Криминальные дела троица начала в 2016 году. Суд дал им от 5 до 9 лет колонии. Однако те не согласились и считали, что их вина не доказана, а наказание слишком сурово.

— В областном суде дело рассмотрели еще раз. Позиция нашего сотрудника — приговор законен. С ней согласился суд. Доводы жалоб оставили без удовлетворения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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