Банда, нападавшая на дальнобойщиков в Челябинской области, посчитала приговор слишком суровым

СЕГОДНЯ 08:49 2019-01-23T08:50:51+03:00

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Трое выходцев из Армении держали в страхе дальнобойщиков на трассах в Челябинской области. Они занимались вымогательствами и чинили разбойные нападения. У водителей налетчики похитили 691 000 рублей. Их осудили еще прошлым летом, но они не согласились и обжаловали приговор.

Криминальные дела троица начала в 2016 году. Суд дал им от 5 до 9 лет колонии. Однако те не согласились и считали, что их вина не доказана, а наказание слишком сурово.

— В областном суде дело рассмотрели еще раз. Позиция нашего сотрудника — приговор законен. С ней согласился суд. Доводы жалоб оставили без удовлетворения, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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