Успейте в январе открыть вклад под 7% годовых в Челябинвестбанке

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-23T09:35:27+03:00

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Новогодние праздники позади, но можно еще успеть открыть сезонный вклад с высокой доходностью «Новогодний максимум» в Челябинвестбанке.

Выгодно вложить денежные средства на короткий срок вкладчики могут по 31 января 2019 года. Вклад рассчитан на 120 дней, минимальная сумма — 10 тысяч рублей. Ставка — 7% годовых, выплата процентов — по окончании срока договора. При досрочном расторжении договора проценты начисляются по ставке «до востребования» 0,1% годовых.

«Новогодний Максимум» принимается во всех филиалах и отделениях Челябинвестбанка. Также вклад можно открыть через интернет-банк InvestPay независимо от времени работы офисов.

Условия размещения вкладов и адреса подразделений можно узнать на сайте Челябинвестбанка и по телефону круглосуточной справочной службы 8 (351) 268-00-88.

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