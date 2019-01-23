Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Южном Урале выросла почти на четверть
Больше 23 тысяч южноуральцев пожаловались докторам на простуду в течение прошлой недели. Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом по области составляет 18%, а в Челябинске уже 24%, сообщает региональный Роспотребнадзор.
— Рост заболеваемости отмечен по всем возрастным группам, а максимальный — среди школьников 7-14 лет (скачок на 44%). Однако уровень заболеваемости сохраняется ниже порогового на 4,5% по всем возрастным группам, — уточняют в ведомстве.
По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов.
Чтобы не заболеть, медики призывают:
— избегать контактов с больными людьми (с насморком, кашлем, чиханием);
— соблюдать меры личной профилактики: мыть руки с мылом перед едой, по возвращении с улицы, из общественных мест;
— проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами, проветривать помещения;
— если болеют члены вашей семьи, принимать лекарственные препараты для профилактики (их должен назначить врач).
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