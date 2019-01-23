Жители взорванного дома в Магнитогорске получили выплаты

СЕГОДНЯ 10:08 2019-01-23T10:09:34+03:00

Дом, в котором 31 декабря прогремел взрыв, будет расселен полностью. Фото: МЧС РФ.

Деньги пока не перечислены 13 жильцам. Они находятся за пределами области и за границей

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В среду, 23 января, на заседании правительства Челябинской области, чиновники сообщили, сколько денег выплачено пострадавшим в Магнитогорске. Там, напомним, ранним утром 31 декабря от взрыва рухнул 7 подъезд многоэтажного дома по пр. К. Маркса, 164. Погибло 39 человек. Основная версия следствия — взрыв газа.

Власти региона занимаются вопросом полного расселения дома. Это — поручение президента. Пострадавшим выплачиваются компенсации. Деньги пока не получили 13 граждан. Они сейчас находятся за пределами Челябинской области и страны.

Уже выплачены: 51,5 млн руб из федерального бюджета; 66 млн руб — из бюджета Челябинской области; 67 млн руб перечислил ММК. Еще 7,5 млн руб — средства благотворительного счета. Три семьи купили квартиры. Заключено 190 договоров аренды.

Демонтаж искореженных взрывом 7 и 8 подъездов идет строго по плану. Прочие подъезды маркированы сейсмодатчиками.

Кстати, в Магнитогорске подорожал квадратный метр жилья. В среднем, на 3-6 тыс руб. Размер компенсации рассчитан, исходя из 31 725 руб за 1 кв м. Это — средняя стоимость «квадрата» в городе. Нынешний рост цен риэлторы характиризуют спекулятивным. Продавцы рассчитывают на эмоции ищущих жилье. Через несколько месяцев все вернется в нормальное русло.

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