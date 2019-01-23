2019-01-23T10:28:32+03:00
Общество

Без декольте и во фраках: вместо ночного клуба молодежь из Челябинска зовут на бал

10 февраля в городе пройдет благотворительный Сретенский бал
Лидия ПЕСКОВА
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Бал будет самым настоящим! Фото: Юлия Боровикова.Бал будет самым настоящим! Фото: Юлия Боровикова.
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10 февраля в Челябинске пройдет V Сретенский бал. Это ежегодный благотворительный танцевальный вечер в стиле XIX века, который приурочен к Дню православной молодежи.

— Попасть на бал может любой желающий старше 14 лет. На балу гости будут танцевать польку, вальсы, мазурку, а также смогут принять участие в ярмарке, сбор от которой отправят детям, больным онкологией, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» руководитель проекта Никита Тахиров.

Для гостей праздника определили строгий дресс-код. Юбки девушек должны быть не выше колена, декольте и высокие каблуки под запретом. Кавалерам придется надеть рубашки галстук, а еще лучше — фрак.

Перед балом челябинцы могут побывать на мастер-классах по историческим танцам и бальному этикету. Они пройдут 23, 30 января и 6 февраля с 19.00 до 21.00 в 3Б корпусе ЮУрГУ (пр. Ленина, 87, холл 3 этажа). Занятие стоит 100 рублей. С собой захватить вторую обувь и паспорт.

Сам бал пройдет 10 февраля с 14.00 до 20.00 в ДК ЧЭМК на ул. Российской, 34. Вход платный — 500 рублей, для учащихся и студентов - 250 руб. Эти деньги опять-таки отдадут больным детям.

Мероприятие проводится по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория.

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