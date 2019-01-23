2019-01-23T12:02:30+03:00
Общество

Челябинским студентам пообещали скидку в «Уральской молнии» в Татьянин день

В ледовом дворце праздник отметят 25 января
Алексей МИКУШИН
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Призы и подарки, бодрая музыка, шоу-программа от спонсоров, фотосессии — все это веселье начнется уже в ближайшую пятницу. 25 января ледовый дворец «Уральская молния» приглашает всех отметить День российского студента. Праздничные массовые катания на студенческой вечеринке пройдут с 19.00 до 21.00 и с 22.00 до 23.30.

В дирекции дворца сообщили, что в Татьянин день все молодые люди при предъявлении студенческого билета получат 50-процентную скидку на входной билет.

Напомним, стоимость взрослого билета в «Уральскую молнию» — от 220 до 280 рублей, детского — от 100 до 120 рублей. Сеансы массового катания проходят по будням с 19.00 до 23.30, в выходные — с 13.30 до 23.30.

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