2019-01-23T14:23:42+03:00
Происшествия

Директор школы из Челябинской области умерла на зарубежном курорте

У нее оторвался тромб
Андрей АБРАМОВ
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Наталья Егорочкина погибла в Египте.Наталья Егорочкина погибла в Египте.Фото: СОЦСЕТИ
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В Египте погибла жительница из Челябинской области Наталья Егорочкина. Она работала директором в школе №2 города Миасс. В ближайшее время тело транспортируют на родину.

По сообщениям близких погибшей, ночью у нее оторвался тромб. Сейчас родственники полетели в Египет, чтобы решить все вопросы с перевозкой тела. Она будет стоить несколько тысяч долларов. Туристической страховки у директора не было.

— Она поехала не отдыхать, а навестить родственников, которые живут там, — поделились с «КПЧелябинск» знакомые погибшей.

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