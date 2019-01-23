Директор школы из Челябинской области умерла на зарубежном курорте
В Египте погибла жительница из Челябинской области Наталья Егорочкина. Она работала директором в школе №2 города Миасс. В ближайшее время тело транспортируют на родину.
По сообщениям близких погибшей, ночью у нее оторвался тромб. Сейчас родственники полетели в Египет, чтобы решить все вопросы с перевозкой тела. Она будет стоить несколько тысяч долларов. Туристической страховки у директора не было.
— Она поехала не отдыхать, а навестить родственников, которые живут там, — поделились с «КП — Челябинск» знакомые погибшей.
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