Врачи Челябинска достали из подростка сердце и вернули его на место

СЕГОДНЯ 13:36 2019-01-23T13:38:10+03:00

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Сложнейшую операцию провели доктора Челябинской областной детской больницы . Туда в реанимацию попал 17-летний парень. Еще 8 января он стал жертвой страшной аварии под Саткой.

У него были переломаны ребра, ушиб легкого и разрыв перикарда — наружной оболочки сердца. Сам «мотор» ушел в плевральную полость. Во время операции сердце пришлось буквально «положить на место».

— Врачи областной детской больницы провели сложнейшую операцию, чтобы вернуть сердце на положенное место. Приложили все силы к выхаживанию пациента в условиях реанимации. Сейчас он уже чувствует себя лучше и переведен в хирургическое отделение, — сообщила пресс-секретарь минздрава Челябинский области Мария Хворостова.

Сейчас из реанимации парня перевели в обычную палату.

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