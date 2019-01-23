2019-01-23T13:38:10+03:00
Общество

Врачи Челябинска достали из подростка сердце и вернули его на место

В серьезном ДТП парню переломало ребра
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Сердце раненного подростка пришлось достать и положить на место. Фото: Алексей БУЛАТОВСердце раненного подростка пришлось достать и положить на место. Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сложнейшую операцию провели доктора Челябинской областной детской больницы . Туда в реанимацию попал 17-летний парень. Еще 8 января он стал жертвой страшной аварии под Саткой.

У него были переломаны ребра, ушиб легкого и разрыв перикарда — наружной оболочки сердца. Сам «мотор» ушел в плевральную полость. Во время операции сердце пришлось буквально «положить на место».

— Врачи областной детской больницы провели сложнейшую операцию, чтобы вернуть сердце на положенное место. Приложили все силы к выхаживанию пациента в условиях реанимации. Сейчас он уже чувствует себя лучше и переведен в хирургическое отделение, — сообщила пресс-секретарь минздрава Челябинский области Мария Хворостова.

Сейчас из реанимации парня перевели в обычную палату.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Оглашен приговор матери, которая сломала челюсть новорожденному в Челябинской области
В колонии Златоуста нашли труп заключенного
Челябинские врачи «положили на место» сердце подростка, пострадавшего в страшной аварии
Директор школы из Челябинской области умерла на зарубежном курорте
Почему в Челябинске до сих пор не залили популярный каток на Смолино
Челябинским студентам пообещали скидку в «Уральской молнии» в Татьянин день
Без декольте и во фраках: вместо ночного клуба молодежь из Челябинска зовут на бал
Жители обрушившегося дома в Магнитогорске получили выплаты
Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Южном Урале выросла почти на четверть
Успейте в январе открыть вклад под 7% годовых в Челябинвестбанке
Банда, нападавшая на дальнобойщиков в Челябинской области, посчитала приговор слишком суровым
Жительница Магнитогорска ответит в суде за истязания сына
По дороге на футбольный матч в аварии погибли два жителя Челябинской области
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два человека
Астролог из передачи «Давай поженимся» объяснила взрыв в Магнитогорске
Напавшего на ветерана войны жителя Челябинска отправили в колонию
Полиция разобралась с судьей, который ударил ребенка на матче в Златоусте и наказала другого
«Автомобилист» проехался по челябинскому «Трактору»
На крупном перекрестке в Челябинске на неделю закроют несколько полос
Два Duty Free и четыре телетрапа: в Челябинске рассказали, как движется строительство нового аэропорта
Жительница Магнитогорска, потерявшая ребенка и возможность родить, засудила врачей
В Челябинске определили самые опасные тротуары