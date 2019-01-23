Челябинские врачи «положили на место» сердце подростка, пострадавшего в страшной аварии

СЕГОДНЯ 13:38 2019-01-23T13:38:37+03:00

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Авария с лобовым столкновением двух автомобилей Volkswagen Polo случилось недалеко от Сатки, на трассе М5, 8 января, около 14.00. Водитель одной из иномарок пошел на обгон, выехал на встречную полосу, но не убедился в безопасности маневра.

В ДТП погибла пятилетняя девочка, которая ехала в обгоняющем автомобиле. Погиб и 50-летний водитель второго Volkswagen. Еще четверо пассажиров получили травмы.

Среди травмированных — семнадцатилетний пассажир. Спасли парнишку хирурги Челябинской областной детской клинической больницы.

Володю доставили санавиацией из Саткинской больницы с тяжелыми травмами. У него был перелом ребер и грудины, ушиб легкого и разрыв перикарда. Сердце оказалось вывихнутым в плевральную полость. Как сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь ЧОДКБ Ольга Терехина, сложнейшая операция шла несколько часов.

— Проведена тораскопическая операция, удалена кровь из плевральной полости. Мы положили сердце на место и ушили перикард, — лаконично комментирует операцию замглавного врача по хирургии ЧОДКБ, заслуженный врач РФ Николай Ростовцев.

В среду, 23 января, мальчика перевели из реанимации в отделение. Чувствует себя подросток хорошо. Володя — победитель математических олимпиад, в этом году ему сдавать ЕГЭ. Главное для него сейчас — полностью поправиться.

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