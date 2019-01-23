В колонии Златоуста нашли труп заключенного

СЕГОДНЯ 13:45 2019-01-23T13:47:56+03:00

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Тело обнаружили вечером 22 января на колонии №25 в Златоусте. Что привело к смерти осужденного — сейчас выясняют следователи.

— По предварительным данным, труп обнаружен в помещении промзоны колонии. Идет проверка, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас свое слово должна сказать судебно-медицинская экспертиза. Что это было: несчастный случай на производстве, умышленное убийство или проблемы со здоровье. После этого станет ясно, возбудят ли следователи уголовное дело.

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