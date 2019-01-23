Оглашен приговор матери, которая сломала челюсть новорожденному в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:04 2019-01-23T14:06:05+03:00

Боевым приемом она пыталась сделать так, чтобы ребенок не плакал

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23 января в Златоусте суд огласил приговор женщине, которая сломала челюсть ребенку. Младенец появился на свет прошлым летом. Сразу после выписки из роддома, мать начала лупить сына по лицу. По ее словам, так она пыталась его успокоить, потому что ее раздражал плач.

Во время одной из таких «процедур», мать ударила ребром ладони в лицо. Хрупкие кости не выдержали и мальчик получил закрытый перелом челюсти. В больнице сообщили о происшествии в органы. Сына у родительницы забрали.

— Ее признали виновной в умышленном вреде здоровью малолетнего. Свою вину она признала. Ее наказали годом лишения свободы условно, — сообщили в Златоустовском горсуде.

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