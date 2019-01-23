2019-01-23T14:06:05+03:00
Происшествия

Оглашен приговор матери, которая сломала челюсть новорожденному в Челябинской области

Боевым приемом она пыталась сделать так, чтобы ребенок не плакал
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Мать сломала ребенку челюсть в Челябинской области. Фото: Оксана БОРОВАЧМать сломала ребенку челюсть в Челябинской области. Фото: Оксана БОРОВАЧ
Изменить размер текста:

23 января в Златоусте суд огласил приговор женщине, которая сломала челюсть ребенку. Младенец появился на свет прошлым летом. Сразу после выписки из роддома, мать начала лупить сына по лицу. По ее словам, так она пыталась его успокоить, потому что ее раздражал плач.

Во время одной из таких «процедур», мать ударила ребром ладони в лицо. Хрупкие кости не выдержали и мальчик получил закрытый перелом челюсти. В больнице сообщили о происшествии в органы. Сына у родительницы забрали.

— Ее признали виновной в умышленном вреде здоровью малолетнего. Свою вину она признала. Ее наказали годом лишения свободы условно, — сообщили в Златоустовском горсуде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В колонии Златоуста нашли труп заключенного
Челябинские врачи «положили на место» сердце подростка, пострадавшего в страшной аварии
Врачи Челябинска достали из подростка сердце и вернули его на место
Директор школы из Челябинской области умерла на зарубежном курорте
Почему в Челябинске до сих пор не залили популярный каток на Смолино
Челябинским студентам пообещали скидку в «Уральской молнии» в Татьянин день
Без декольте и во фраках: вместо ночного клуба молодежь из Челябинска зовут на бал
Жители обрушившегося дома в Магнитогорске получили выплаты
Заболеваемость ОРВИ и гриппом на Южном Урале выросла почти на четверть
Успейте в январе открыть вклад под 7% годовых в Челябинвестбанке
Банда, нападавшая на дальнобойщиков в Челябинской области, посчитала приговор слишком суровым
Жительница Магнитогорска ответит в суде за истязания сына
По дороге на футбольный матч в аварии погибли два жителя Челябинской области
В лобовой аварии на трассе в Челябинской области разбились два человека
Астролог из передачи «Давай поженимся» объяснила взрыв в Магнитогорске
Напавшего на ветерана войны жителя Челябинска отправили в колонию
Полиция разобралась с судьей, который ударил ребенка на матче в Златоусте и наказала другого
«Автомобилист» проехался по челябинскому «Трактору»
На крупном перекрестке в Челябинске на неделю закроют несколько полос
Два Duty Free и четыре телетрапа: в Челябинске рассказали, как движется строительство нового аэропорта
Жительница Магнитогорска, потерявшая ребенка и возможность родить, засудила врачей
В Челябинске определили самые опасные тротуары