Бюро судмедэкспертизы в Челябинске запретили оказывать ритуальные услуги

СЕГОДНЯ 16:09 2019-01-23T16:11:09+03:00

По мнению ФАС, это мешает конкуренции в бизнесе

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Антимонопольная служба заинтересовалась Челябинским областным бюро судебно-медицинской экспертизы. В документах учреждения нашли строчки, что оно оказывает немедицинские услуги. А именно: подготовку умерших к захоронению или кремации и бальзамирование, а также услуги по сохранению умерших.

По закону подобные бюро не имеют права оказывать ритуальных услуг, а должны заниматься исключительно экспертизой. Поскольку за учреждение отвечает минздрав региона, ему и выдали предписание устранить нарушения.

— Услуги бюро могут поставить частный бизнес в неравное положение по сравнению с учреждением. А значит привести к ограничению и устранению конкуренции на рынке ритуальных услуг, — сообщили в пресс-службе УФАС по Челябинской области.

Пока санкций от антимонопольщиков не последовало. Обошлись письменным предупреждением. Но в случае чего служба имеет право завести административное дело и наложить штраф.

— Предупреждение должно быть исполнено до 25 января, — добавили в ведомстве.

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