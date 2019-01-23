Медведя, уснувшего на окраине Снежинска, перестали охранять

СЕГОДНЯ 16:18 2019-01-23T16:18:52+03:00

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Эта новость наделала много шуму в конце прошлого года. Неподалеку от закрытого города Снежинск в спячку залег медведь. Если бы что-то разбудило косолапового, он мог направиться в жилой район и начать нападать на людей. Его берлогу взяло под охрану местное охотхозяйство, а в январе патрули решили прекратить.

Охотники уверены, что теперь медведь спит крепко и пробудет в гибернации до самой весны. Хотя периодически, когда мимо проезжают члены охотхозяйства, они проверяют следы на снегу.

Кстати, этого медведя в Снежинске знают. Охотники говорят, что он и раньше был замечен на окраинах. Бродил в заброшенных садах.

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