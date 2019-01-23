Смертельная авария случилась неподалеку от крупного магазина в Челябинске
Авария случилась 23 января на улице Дарвина в районе ТК «Кольцо» в Челябинске. УАЗ выезжал со двора и не уступил дорогу. В итоге «буханка» врезалась в «Газель». Грузовик отбросило на тротуар, где он пробил дорожное ограждение.
За рулем УАЗа был 66-летний мужчина. Он погиб до приезда врачей. Молодой шофер «Газели» уцелел и даже рассказал о столкновении на видео.
— Пассажир автомобиля УАЗ доставлен бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение. Устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.
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23 января 2019 Столкновение УАЗ и ГАЗели. Водитель скончался..Видео с места аварии