Смертельная авария случилась неподалеку от крупного магазина в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:52 2019-01-23T16:53:10+03:00

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Авария случилась 23 января на улице Дарвина в районе ТК «Кольцо» в Челябинске. УАЗ выезжал со двора и не уступил дорогу. В итоге «буханка» врезалась в «Газель». Грузовик отбросило на тротуар, где он пробил дорожное ограждение.

За рулем УАЗа был 66-летний мужчина. Он погиб до приезда врачей. Молодой шофер «Газели» уцелел и даже рассказал о столкновении на видео.

— Пассажир автомобиля УАЗ доставлен бригадой скорой медицинской помощи в медицинское учреждение. Устанавливаем обстоятельства аварии, — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

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