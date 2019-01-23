Следователи рассказали, отчего в ИК-1 Копейска умер арестант

СЕГОДНЯ 17:05 2019-01-23T17:06:40+03:00

В ноябре в ИК-1 умер заключенный. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Юристы уверяют, что его забили авторитеты зоны

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36-летний мужчина погиб еще в ноябре прошлого года. Он отбывал наказание в ИК-1 Копейска. В январе правозащитники напомнили об инциденте и СК рассказал, почему погиб заключенный.

— Экспертиза показала, что причиной смерти стала закрытая травма тела. Повреждены разные органы, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По заверениям гражданских омбудсменов, арестанта забили криминальные авторитеты. Сейчас сыщики расследуют дело об умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. По статье грозит до 15 лет колонии.

— Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается, — добавили в следственном комитете.

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