В Челябинске горят склады в промзоне на подъезде к Чурилово
Возгорание производственных помещений случилось вечером 23 января. По улице Линейная, 51 в Челябинске горит большой ангар, в котором размещены несколько производств. На место съехались десятки машин экстренных служб.
— Видела как к месту мчались газовые службы, пожарные и скорая с мигалками. Огромная пробка. Поток машин будто вообще не движется, уже час стоим, — рассказала «КП — Челябинск» Ольга Михайлюк.
В МЧС сообщили, что в ангаре горит исключительно кровля. Пострадавших нет.
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Пожар на переезде в Чурилово.Видео: Александр Николаев