В Челябинске горят склады в промзоне на подъезде к Чурилово

СЕГОДНЯ 17:16 2019-01-23T17:18:21+03:00

Из-за этого на дороге образовался сильный затор

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Возгорание производственных помещений случилось вечером 23 января. По улице Линейная, 51 в Челябинске горит большой ангар, в котором размещены несколько производств. На место съехались десятки машин экстренных служб.

— Видела как к месту мчались газовые службы, пожарные и скорая с мигалками. Огромная пробка. Поток машин будто вообще не движется, уже час стоим, — рассказала «КП — Челябинск» Ольга Михайлюк.

В МЧС сообщили, что в ангаре горит исключительно кровля. Пострадавших нет.

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