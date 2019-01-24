Пятилетний мальчик из Магнитогорска попал в Книгу рекордов.

СЕГОДНЯ 03:12 2019-01-24T03:12:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Артему Масину из Магнитогорска всего пять лет, а он уже ставит спортивные рекорды. Он лучше всех подтягивается среди детей своего возраста. Родители зафиксировали на видео, как он подтянулся на перекладине 29 раз, и отправили запись в в Книгу рекордов России. Там достижение подтвердили. К слову, некоторые взрослые даже не могут подтянуться и одного раза.

Артем растет активным, целеустремленным ребенком, любит бегать, прыгать, делать разные упражнения. Увлекается плаванием и футболом.

Когда ему исполнилось 4 года, родители установили дома спортивный комплекс, показали правильную технику подтягивания и предложили попробовать.

— Не все получалось с первого раза. Но 9 месяцев тренировок дали свой результат. Артем планирует установить еще много рекордов России и Гиннесса, — говорит мама мальчика, учитель физкультуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06