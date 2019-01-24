СЕГОДНЯ 03:30 2019-01-24T03:36:05+03:00

Отмена уроков в Челябинске 24 января: из-за морозов часть школьников не учится Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Сегодня, 24 января, в школах Челябинска отменили занятия для учеников младшей школы (1 — 4 классы) в первую смену.

Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Челябинска. Для учеников второй смены информации пока нет.

За окном — 27 градусов. Безветренно. Днем воздух прогреется до -18.

Напоминаем, что к выходным синоптики обещают похолодание в Челябинской области до — 34 градусов. Теплеть начнет только в следующий вторник.Одевайтесь по погоде!

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