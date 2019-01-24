В Магнитогорске стая голодных псов не дает людям выйти из дома.

СЕГОДНЯ 03:58 2019-01-24T03:58:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Магнитогорска выложила в соцсети видео, снятое из окна. Сделать это на улице она не решилась бы, ведь в кадре — стая из пяти лающих псов. Целыми днями они снуют под окнами многоэтажки и пугают прохожих.

— У нас во дворе бегает стая собак. Страшновато выходить из подъезда, особенно рано утром, когда они голодные окружают тебя. Они с разбега налетают, ставят лапы на плечи и спину. Сколько раз меня так роняли. Они же и детей так валят с ног! — прокомментировала свое видео Валентина Мугалимова.

Как обычно, прибежали любители животных: «Какие милые собачки!», «Что они вам сделали?!», «Вы их не трогайте, и они вас не тронут»...

— Такие милые собачки недавно маленькую девочку днем у подъезда чуть не загрызли. Мама не могла оттащить этих собак. На руках держала еще одного ребенка. Теперь у девочки проблемы с глазом. Возможно, ослепнет, и предстоит несколько пластических операций, — ответила ей Анастасия Москвина.

Бездомные животные остаются проблемой в Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06