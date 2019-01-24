2019-01-24T04:21:36+03:00
Общество

Переезд обманутых дольщиков в микрорайон «Академ Riverside» опять отложен в Челябинске

Четыре проблемных дома все еще не сданы
Лидия ПЕСКОВА
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Переезд в новостройки опять отложили.Переезд в новостройки опять отложили.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Трест «Магнитострой», взявший на себя обязательства заселить до конца 2018 года обманутых дольщиков микрорайона «Академ Riverside», не уложился в сроки. Заселение 600 семей в новенькие квартиры опять переносится, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Проблема возникла с заселением людей в дома со строительными номерами 29, 33, 46 и 102. Однако «Магнитострой» обещает, что выполнит все свои обязательства. За проектом следят и в правительстве области.

— Застройщик должен был построить семь домов до конца 2017 года. К сожалению, удалось сдать только пять. Еще два введут в эксплуатацию в начале 2019 года. А для дольщиков, чьи дома будут вводиться позже, застройщик начнет оформлять договоры замены их жилых помещений на квартиры в домах № 33 и 102, — заявил заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

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