2019-01-24T04:45:14+03:00
Общество

Этот город самый честный... Соцопрос показал, что жители Челябинска почти никогда не врут

Если, конечно, они сказали правду...
Ирина КАРЕЛИНА
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Буратино точно был не из Челябинска!Буратино точно был не из Челябинска!Фото: Тимур ХАНОВ
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Среди россиян провели соцопрос на тему вранья. Жителям разных городов задали два вопроса: «Вы часто говорите неправду?» и «Сегодня Вы говорили неправду?» По итогам самыми честными городами стали: Иваново, Челябинск и Саратов.

Челябинску досталось почетное второе место. Так что можно смело утверждать, что наши жители — одни из самых честных в России. Если, конечно, они не обманули, отвечая на вопросы анкеты. На детекторе лжи респондентов не проверяли.

Больше всего обманщиков оказалось среди жителей теплых городов Сочи и Краснодара. Между ними затесался Оренбург.

Интересно, что по данным опроса чаще говорят неправду мужчины — 74%.

Исследование проводило в январе 2019 года независимое агентство ZOOM MARKET. Опрошены 3600 человек в 30 городах России.

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