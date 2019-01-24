2019-01-24T05:06:51+03:00
Общество

Жильцам обрушившегося дома в Магнитогорске не будут начислять коммунальные платежи

Акция распространяется на шесть подъездов
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Половина подъездов в доме пустуют. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.Половина подъездов в доме пустуют. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.
Изменить размер текста:

Глава Магнитогорска Сергей Бердников распорядился приостановить коммунальные начисления для жильцов дома, который пострадал от взрыва газа 31 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тем, кто жил и живет в подъездах №№ 5, 6 ,7 ,8, 9 и 10 не будут начислять плату за коммунальные услуги с 31 декабря. Долги погибших жильцов аннулируют. Кроме того, закрыты все лицевые счета на имя жильцов 7-го и 8-го подъездов.

Напомним, жилая многоэтажка на проспекте Карла Маркса, 164, в Магнитогорске частично обрушилась рано утром 31 декабря. Из-под завалов достали тела 39 погибших. Основной версией обрушения называют взрыв бытового газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расселение пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске может занять год

Столько свободных квартир в городе нет. Вероятно, будут строить новый дом. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «ВЗРЫВ ГАЗА В МАГНИТОГОРСКЕ»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Льготникам из Челябинской области «простят» налог на мощные машины
Что властям Челябинска удается лучше всего — оценка жителей
Отменят ли занятия в школах Челябинска в пятницу и в субботу
Жительницу Зауралья будут судить за продажу «волшебных бобов»
В Челябинске снова воняет фекалиями
Этот город самый честный... Соцопрос показал, что жители Челябинска почти никогда не врут
Переезд обманутых дольщиков в микрорайон «Академ Riverside» опять отложен в Челябинске
В Магнитогорске стая голодных псов не дает людям выйти из дома
Отмена уроков в Челябинске 24 января: из-за морозов часть школьников не учится
Пятилетний мальчик из Магнитогорска попал в Книгу рекордов
В Челябинске горят склады в промзоне на подъезде к Чурилово
Следователи рассказали, отчего в ИК-1 Копейска умер арестант
Смертельная авария случилась неподалеку от крупного магазина в Челябинске
Медведя, уснувшего на окраине Снежинска, перестали охранять
Бюро судмедэкспертизы в Челябинске запретили оказывать ритуальные услуги
Оглашен приговор матери, которая сломала челюсть новорожденному в Челябинской области
В колонии Златоуста нашли труп заключенного
Челябинские врачи «положили на место» сердце подростка, пострадавшего в страшной аварии