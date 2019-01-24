Жильцам обрушившегося дома в Магнитогорске не будут начислять коммунальные платежи

СЕГОДНЯ 05:06 2019-01-24T05:06:51+03:00

Половина подъездов в доме пустуют. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Акция распространяется на шесть подъездов

Изменить размер текста: A A

Глава Магнитогорска Сергей Бердников распорядился приостановить коммунальные начисления для жильцов дома, который пострадал от взрыва газа 31 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тем, кто жил и живет в подъездах №№ 5, 6 ,7 ,8, 9 и 10 не будут начислять плату за коммунальные услуги с 31 декабря. Долги погибших жильцов аннулируют. Кроме того, закрыты все лицевые счета на имя жильцов 7-го и 8-го подъездов.

Напомним, жилая многоэтажка на проспекте Карла Маркса, 164, в Магнитогорске частично обрушилась рано утром 31 декабря. Из-под завалов достали тела 39 погибших. Основной версией обрушения называют взрыв бытового газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Расселение пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске может занять год

Столько свободных квартир в городе нет. Вероятно, будут строить новый дом. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «ВЗРЫВ ГАЗА В МАГНИТОГОРСКЕ»