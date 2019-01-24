В Челябинске снова воняет фекалиями

СЕГОДНЯ 05:46 2019-01-24T05:46:03+03:00

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«Чем воняет? Дышать невозможно!», «Почему так воняет говном на улице?» — такие посты от жителей Металлургического района Челябинска заполонили соцсети. Впрочем, запах фекалий преследует жителей Ленинского района возле вокзала, частично северо-запада и местами центра.

Говорят, что запах идет из Башкирии, где тлеет карьер с рудой. Там местным жителям, задыхающимся от химического смога, уже начали выдавать маски. Однако, информация официально не подтверждена. От башкирского Сибая, где находится филиал ГОКа, до Челябинска — 350 км.

Впрочем, у нас самих смог — явление не редкое.

— Просто ты живешь в Челябинске, — объясняют причину запаха пользователи соцсети.

Напомним, в прошлый раз в гроде воняло в конце октября прошлого года, о чем также много писали в соцсетях.

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