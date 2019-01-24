2019-01-24T06:00:36+03:00
Общество

Жительницу Зауралья будут судить за продажу «волшебных бобов»

Хочешь похудеть — не спрашивай ее как
Ирина КАРЕЛИНА
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Эти БАДы опасны для здоровья! Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской областиЭти БАДы опасны для здоровья! Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области
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Полиция Зауралья остановила автомобиль 41-летней женщины и нашла в салоне две упаковки таблеток для похудения под названием «Волшебные бобы». Они содержат сибутрамин, ограниченный к обороту на территории Российской Федерации. Общий вес опасного сильнодействующего вещества составил 18 граммов, что для него является крупным размером.

Женщина нелегально продавала БАД желающим быстро похудеть. Объявление она размещала в Интернете и сама привозила товар покупателю. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы. Это статья «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области. Дело передано в суд.

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