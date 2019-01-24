2019-01-24T06:40:03+03:00
Общество

Отменят ли занятия в школах Челябинска в пятницу и в субботу

Какой прогноз на ближайшие дни дают синоптики
Лидия ПЕСКОВА
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В пятницу идем и в садик, и в школу.В пятницу идем и в садик, и в школу.Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
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Утром 24 января температура в Челябинске опустилась ниже -27 градусов. Для учащихся с 1 по 4 класс первой смены отменили занятия. По второй смене решение еще не принято. К чему готовиться завтра?

Если верить прогнозам синоптиков, то в Челябинске потеплеет. В ночь на пятницу и субботу воздух не охладится ниже -23 градусов. При такой температуре занятия в школах не отменяют. Днем в пятницу и в субботу будет -13…-15, возможны сильные порывы ветра, метели. Так что, одеться при выходе на свежий воздух нужно все же теплее.

А вот по области кое-где занятия в школах могут и отменить. При прояснениях в отдельных районах в ночь на 25 и 26 января температура воздуха может опуститься до -30 градусов. Следите за сообщениями МЧС и Челябинского гидрометцентра.

Синоптики полагают, что морозы вернутся в ночь на воскресенье и задержатся на Южном Урале, как минимум, до середины следующей недели. В Челябинске по ночам в это время будет под -30.

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