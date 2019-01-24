Что властям Челябинска удается лучше всего — оценка жителей

СЕГОДНЯ 07:59 2019-01-24T07:59:02+03:00

Социологи рассказали об основных успехах и провалах 2018 года

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Социологи Челябинского филиал РАНХиГС спросили у горожан, в каких аспектах жизни есть заметные улучшения по итогам 2018-го года. Результат, нужно сказать, получился вполне предсказуемым. Успехи города и его провалы в течение года активно обсуждались в прессе и были у всех на слуху.

Респонденты могли выбрать из предложенных вариантов. В итоге люди ответили, что заметили ощутимые улучшения:

— в благоустройстве городских территорий (озеленение, парки, скверы, детские площадки): 41,7%;

— в сфере строительства и ремонта дорог: 20%;

— и в проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий: 18,3%.

Крайне низкий процент населения полагает, что позитивные изменения были в таких сферах, как:

— охрана общественного порядка: 5%;

— работа городского общественного транспорта: 5%;

— услуги в области культуры и досуга: 5%;

— экологическая обстановка: 2,7%;

— бесплатная медицинская помощь: 2%;

— дошкольное образование: 2%;

— борьба с коррупцией: 1,7%;

— безработица: 1%;

— ЖКХ: 0,3%;

— школьное образование: 0%.

Не увидели улучшений ни по одному из аспектов 41,7% горожан.

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