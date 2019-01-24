Что властям Челябинска удается лучше всего — оценка жителей
Социологи Челябинского филиал РАНХиГС спросили у горожан, в каких аспектах жизни есть заметные улучшения по итогам 2018-го года. Результат, нужно сказать, получился вполне предсказуемым. Успехи города и его провалы в течение года активно обсуждались в прессе и были у всех на слуху.
Респонденты могли выбрать из предложенных вариантов. В итоге люди ответили, что заметили ощутимые улучшения:
— в благоустройстве городских территорий (озеленение, парки, скверы, детские площадки): 41,7%;
— в сфере строительства и ремонта дорог: 20%;
— и в проведении спортивных и культурно-массовых мероприятий: 18,3%.
Крайне низкий процент населения полагает, что позитивные изменения были в таких сферах, как:
— охрана общественного порядка: 5%;
— работа городского общественного транспорта: 5%;
— услуги в области культуры и досуга: 5%;
— экологическая обстановка: 2,7%;
— бесплатная медицинская помощь: 2%;
— дошкольное образование: 2%;
— борьба с коррупцией: 1,7%;
— безработица: 1%;
— ЖКХ: 0,3%;
— школьное образование: 0%.
Не увидели улучшений ни по одному из аспектов 41,7% горожан.
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