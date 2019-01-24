Льготникам из Челябинской области «простят» налог на мощные машины

СЕГОДНЯ 08:23 2019-01-24T08:23:02+03:00

Затраты на содержание автомобиля уменьшатся для ряда льготников. Фото: Иван МАКЕЕВ

Речь идет об автотранспорте мощностью до 180 лошадиных сил

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Закосбрание Челябинской области предложило полностью освободить от уплаты налога несколько категорий граждан, владеющих машинами мощностью до 180 лошадиных сил, сообщает пресс-служба ЗСО.

Нововведение коснется таких категорий граждан, как подвергшиеся воздействию радиации, герои Советского Союза и Российской Федерации, инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп, а также семьи с детьми-инвалидами.

Предполагается, что в 2019 году этой льготой смогут воспользоваться около 570 автовладельцев. Остается дождаться, чтобы такой закон приняли.

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