Нужно ли школярам из Челябинска идти в школу во вторую смену
Нынешней ночью в Челябинске значительно похолодало. Из-за морозов не учится ученики первых — четвертых классов, которые ходят в школу в первую смену. После рассвета в городе потеплело. Так что мороз не внес свои коррективы в расписание второй смены.
— Занятия второй смены во всех школах города проводятся в обычном режиме. Отмены занятий для второй смены нет, — рассказали газете «Комсомолськая правда» — Челяюинск» в Единой дежурно-диспетчерской службе города.
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