В Челябинской области собутыльница напоила знакомого и украла с его карты 50 тысяч

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-24T09:50:23+03:00

Пока кавалер трезвел, «дама» пировала за его счет с другими

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Пятьдесят тысяч рублей пропало с банковской карты 38-летнего жителя Снежинска. А все потому, что решил выпить с 32-летней знакомой. Дама нигде не работала и любила веселые пирушки. Расслабился мужик, потерял контроль.

Пока клевал носом, пронырливая хозяйка шуровала по его карманам. Нашла карту и бумажку с пин-кодом. Зачем мужик держал ее с картой? Может, не выучил заветные цифры? Как гость уснул, собутыльница метнулась в банкомат и сняла все деньги. Накупила спиртного и закуски и пошла пировать с другими в других квартирах.

Протрезвевший хозяин карты кинулся ее блокировать. Но все 50 тысяч собутыльница потратила. Обворованный обратился в полицию.

Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ОМВД России по ЗАТО г Снежинск, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Снявшей чужие деньги грозит пять лет лишения свободы.

Кстати, фигурантка уголовного дела в декабре 2018 г была осуждена судом за вовлечение малолетнего сына в воровство спиртного из магазинов. Получила год лишения свободы условно.

Но на момент кражи денег с карты женщина не считалась судимой: приговор в законную силу в то время еще не вступил.

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