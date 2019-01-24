В Челябинске проведут бесплатную диспансеризацию собак и кошек

СЕГОДНЯ 10:21 2019-01-24T10:21:15+03:00

Для этого владельцам нужно принять участие в конкурсе детских рисунков

Изменить размер текста: A A

Областная ветстанция проводит конкурс детских рисунков «Мой питомец — моя ответственность». Авторы лучших творений получат в подарок бесплатную диспансеризацию для своих питомцев, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

— Пятеро победителей получат дипломы и сертификаты на бесплатную двукратную диспансеризацию питомцев, которая включает полное профилактическое обследование, вакцинацию и чипирование животных. А если нужно, то у питомца возьмут дополнительные анализы, сделают ЭКГ и УЗИ, — замечают в пресс-службе.

На конкурс ждут работы юных художников не старше 14 лет. Работы нужно принести на областную ветстанцию лично и заполнить анкету участника. Один участник может подать на конкурс неограниченное количество рисунков.

Работы принимаются по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 18а, с 28 февраля по 3 марта.

— Если дети растут, заботясь о питомце, повышается их самооценка, растет уверенность в себе. Таки дети растут ответственными, дисциплинированными, умеющими сострадать. Главное — выбрать питомца с учетом возраста ребенка, — говорит начальник ветеринарной станции Александр Дегтярев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06