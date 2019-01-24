2019-01-24T10:21:15+03:00
Общество

В Челябинске проведут бесплатную диспансеризацию собак и кошек

Для этого владельцам нужно принять участие в конкурсе детских рисунков
Лидия ПЕСКОВА
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Питомцы делают детей лучше.Питомцы делают детей лучше.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Областная ветстанция проводит конкурс детских рисунков «Мой питомец — моя ответственность». Авторы лучших творений получат в подарок бесплатную диспансеризацию для своих питомцев, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

— Пятеро победителей получат дипломы и сертификаты на бесплатную двукратную диспансеризацию питомцев, которая включает полное профилактическое обследование, вакцинацию и чипирование животных. А если нужно, то у питомца возьмут дополнительные анализы, сделают ЭКГ и УЗИ, — замечают в пресс-службе.

На конкурс ждут работы юных художников не старше 14 лет. Работы нужно принести на областную ветстанцию лично и заполнить анкету участника. Один участник может подать на конкурс неограниченное количество рисунков.

Работы принимаются по адресу: г. Челябинск, Свердловский тракт, 18а, с 28 февраля по 3 марта.

— Если дети растут, заботясь о питомце, повышается их самооценка, растет уверенность в себе. Таки дети растут ответственными, дисциплинированными, умеющими сострадать. Главное — выбрать питомца с учетом возраста ребенка, — говорит начальник ветеринарной станции Александр Дегтярев.

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