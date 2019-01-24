2019-01-24T10:46:38+03:00
Общество

Чиновника наказали из-за свастики в центре Челябинска

Руководящий работник вовремя не уничтожил экстремисткий знак
Лидия ПЕСКОВА
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Чиновнику пришлось ответить за проделки хулиганов.Чиновнику пришлось ответить за проделки хулиганов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На улице Воровского в центре Челябинска горожане заметили свастику. Кто-то нарисовал ее на крышке люка ливневки. Неравнодушные горожане не прошли мимо и обратились с жалобой в прокуратуру, сообщает пресс-служба прокуратуры по Челябинской области.

— Прокуратура Курчатовского района выехала на место. Информация подтвердилась. За содержание ливневки отвечает «Управление дорожных работ г. Челябинска». Директору муниципальной организации вынесли представление очистить люк. Кроме того, должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности — человек просмотрел нарушения, — говорят в прокуратуре.

После вмешательства прокуратуры люк заменили.

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