По дороге в Челябинск микроавтобус с девятью пассажирами улетел в кювет и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 11:15 2019-01-24T11:19:52+03:00

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ДТП произошло на трассе в Аргаяшском районе в шесть утра 23 января. Микроавтобус с девятью пассажирами ехал из Карабаша в Челябинск. Но по дороге автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

По словам сотрудников ГИБДД, машина попала в аварию из-за 49-летнего водителя, который не выбрал безопасную скорость движения, на перекрестке не справился с управлением и вылетел с дороги. В результате, пострадала 57-летняя пассажирка. У нее телесные повреждения, медики осмотрели ее и отправили домой на амбулаторное лечение.

В ДТП пострадала одна пассажирка. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области.

— Госавтоинспекторы установили, что водитель микроавтобуса осуществляет коммерческие перевозки. В настоящие время в отношении него проводится административное расследование, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей учитывать зимние погодные условия и выбирать безопасную скорость на трассах.

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