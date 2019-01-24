Руководителю аппарата гордумы Челябинска вынесли приговор за аферу

СЕГОДНЯ 11:32 2019-01-24T11:32:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Юрий Чанов возглавлял аппарат Челябинской гордумы. Его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения. Следователи считают, что к нему обратился директор Нового художественного театра с просьбой согласовать субсидию на фестиваль. На эти цели требовалось 4 млн рублей. За это Чанов попросил откат в 400 тысяч.

Самое интересное, что по заверениям органов, чиновник никак не мог повлиять на субсидию. Поэтому его поступок расценили не как коррупцию, а как аферу.

— В марте 2017 года он получил от директора театра 300 000 рублей и должен был передать еще 100 000. Суд приговори экс-чиновника к полутора годам лишения свободы условно со штрафом 20 000 рублей. Деньги взятки вернулись в бюджет, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06