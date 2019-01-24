На калибровочном заводе в Магнитогорске вспыхнул крупный пожар

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-24T12:18:16+03:00

Огонь охватил площадь в 750 кв. м. Фото: группа «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Огонь тушили 44 человека и больше десятка пожарных машин

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Сегодня днем, 24 января, жители Магнитогорска заметили огромные клубы дыма на территории завода «ММК-Метиз». К предприятию стянулись больше десятка пожарных автомобилей.

— На территории метизно-калибровочного завода тушат огонь, на вызов приехали около десятка пожарных машин, пожару присвоен второй ранг сложности. Горит крыша сталепроволочно-канатного цеха — 200 квадратных метров, по предварительной информации есть угроза ее обрушения, — написали очевидцы в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Как позже сообщили в МЧС, огонь охватил площадь в 750 квадратных метров.

— Никто не пострадал. Угрозы распространения огня на соседние здания нет. До прибытия сотрудников МЧС здание покинули семь человек. Объявлен ранг пожара № 2 , повышенный ранг сложности. К тушению привлечено 44 человека и 13 единиц техники, — рассказали в ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пламя тушили 44 человека. Фото: группа «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Огонь вспыхнул в 11 часов. Через час огонь потушили.

На предприятии отметили, что пожар был в неработающем цехе. ЧП не повлияло на производственный процесс.

— На калибровочной площадке ОАО «ММК-Метиз» загорелись пластмассовые детали. Жертв и разрушений нет. Возгорание локализовано, — рассказали в пресс-службе ММК.

На предприятии отметили, что пожар был в неработающем цехе. Фото: группа «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

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