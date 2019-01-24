В Москве объявили, сколько стоит расселение взорвавшегося дома в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 14:11 2019-01-24T14:11:22+03:00

Расходы возьмет на себя федеральный бюджет, региональная казна и ММК

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Полное расселение рухнувшего 31 декабря дома в Магнитогорске встанет в 900 млн рублей. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в четверг, 24 января на заседании правительства.

— Сейчас задача помочь людям снова наладить жизнь. Мы мы уже выделили 147 миллионов на расселение тех, кто жил в седьмом и восьмом подъездах. На совещании с членами правительства президентом дано поручение расселить весь многоквартирный дом. По оценкам Челябинской области, на расселение потребуется около 900 миллионов рублей. Большую часть предлагается выделить из резервного фонда — до 500 миллионов рублей. Остальные расходы по собственной инициативе возьмет на себя Магнитогорский металлургический комбинат и бюджет Челябинской области, — цитирует премьер-министра Медведева РИА «Новости».

Дмитрий Медведев поручил перечислить деньги в короткий срок.

Напомним, ранним утром 31 декабря от взрыва рухнул 7 подъезд многоэтажного дома №164 по пр. Карла Маркса в Магнитогорске. Основная версия следствия — взрыв бытового газа. Под завалами погибло 39 человек.

Сейчас регион решает вопрос обеспечения жильем, прежде всего, лишившихся крова. Новую квартиру, например, уже выбрал Евгений Фокин, папа 11-месячного Ванечки, спасенного из-под завалов.

Искореженные взрывом подъезды демонтируются.

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