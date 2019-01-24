Зоозащитники из Челябинска ищут семью для кота Хатико, чьи хозяева погибли при пожаре

СЕГОДНЯ 14:33 2019-01-24T14:48:48+03:00

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Владельцы кота Рыжика, мать и дочь, скончались при пожаре в своем доме в Златоусте. Трагедия произошла полтора года назад. Чудом из огня спасся их питомец. Все это время кот живет на пепелище и надеется, что его хозяева вернутся.

Все что осталось от дома Рыжика. Фото: Светлана Ципровская.

Неравнодушные жители подкармливают кота Хатико, но пока ни у кого нет желания взять его к себе. Помочь Рыжику взялась волонтер Светлана Ципровская из Челябинска. Она пытается найти для преданного питомца новую семью.

Хозяева Рыжика погибли полтора года назад. Фото: Светлана Ципровская.

— Давайте, пожалуйста, все вместе найдем коту дом. Он достаточно настрадался. Кто готов подарить любовь и заботу этому верному парню? Привезу в Челябинск. Помогу с осмотром ветеринара и кастрацией. Кот очень добрый и ласковый, — написала волонтер на своей странице во ВКонтакте.

Будущим хозяевам Рыжика звонить или писать Светлане 89525213230.

Хвостатого подкармливают местные жители. Фото: Светлана Ципровская.

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