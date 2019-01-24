В поликлиниках и больницах Челябинской области ввели масочный режим
В Челябинской области продолжает расти армия заболевших ОРВИ и гриппом. Причем заражение идет все более быстрыми темпами, сообщает областной Ропотребнадзор.
Если на третьей неделе января прирост заболевших составил чуть более 22%, то с начала этой, четвертой, рост число обратившихся к докторам выросло почти на 30%.
— Чтобы остановить распространение вирусов, во всех медицинских и социальных учреждениях области введен масочный режим и объявлен карантин по ОРВИ и гриппу. В больницах запрещены посещения пациентов, а в социальных организациях следует отказаться от проведения культурно-массовых мероприятий, — сообщает Роспотребнадзор.
Рост заболеваемости отмечен практически во всех городах и районах. Рост заболеваемости вызван циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А(H1N1), а также других респираторных вирусов (парагриппа, аденовирусов и риновирусов).
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