2019-01-24T16:38:25+03:00
Общество

В поликлиниках и больницах Челябинской области ввели масочный режим

Санитарных врачей напугал рост числа заболевших ОРВИ и гриппом
Лидия ПЕСКОВА
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От заражения спасает маска.От заражения спасает маска.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Челябинской области продолжает расти армия заболевших ОРВИ и гриппом. Причем заражение идет все более быстрыми темпами, сообщает областной Ропотребнадзор.

Если на третьей неделе января прирост заболевших составил чуть более 22%, то с начала этой, четвертой, рост число обратившихся к докторам выросло почти на 30%.

— Чтобы остановить распространение вирусов, во всех медицинских и социальных учреждениях области введен масочный режим и объявлен карантин по ОРВИ и гриппу. В больницах запрещены посещения пациентов, а в социальных организациях следует отказаться от проведения культурно-массовых мероприятий, — сообщает Роспотребнадзор.

Рост заболеваемости отмечен практически во всех городах и районах. Рост заболеваемости вызван циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А(H1N1), а также других респираторных вирусов (парагриппа, аденовирусов и риновирусов).

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