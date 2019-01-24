В поликлиниках и больницах Челябинской области ввели масочный режим

СЕГОДНЯ 16:38 2019-01-24T16:38:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области продолжает расти армия заболевших ОРВИ и гриппом. Причем заражение идет все более быстрыми темпами, сообщает областной Ропотребнадзор.

Если на третьей неделе января прирост заболевших составил чуть более 22%, то с начала этой, четвертой, рост число обратившихся к докторам выросло почти на 30%.

— Чтобы остановить распространение вирусов, во всех медицинских и социальных учреждениях области введен масочный режим и объявлен карантин по ОРВИ и гриппу. В больницах запрещены посещения пациентов, а в социальных организациях следует отказаться от проведения культурно-массовых мероприятий, — сообщает Роспотребнадзор.

Рост заболеваемости отмечен практически во всех городах и районах. Рост заболеваемости вызван циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А(H1N1), а также других респираторных вирусов (парагриппа, аденовирусов и риновирусов).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06