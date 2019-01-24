Горящее под Челябинском озеро Курочкино все-таки собираются потушить

СЕГОДНЯ 17:01 2019-01-24T17:18:09+03:00

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В Челябинской области создали межведомственную рабочую группу, которая займется решением проблемы горящего озера Курочкино, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии. Напомним, по берегам водоема который год тлеет угольная пыль, наклопленная в шламохранилище.

— Министерство экологии проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха в жилой зоне поселка Старокамышинск, — говорит начальник управления экологического просвещения и работы с обращениями граждан регионального минэкологии Виталий Безруков. — В рабочую группу, вошли представители Росприроднадзора, Ростехнадзора, Министерства общественной безопасности, природоохранной прокуратуры, а также администрации Копейска.

Группа должна разработать план действий, которые помогут ликвидировать возгорания на шламохранилище.

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