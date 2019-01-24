Матерную рекламу бистро в Челябинске признали ненадлежащей

СЕГОДНЯ 18:43 2019-01-24T18:43:43+03:00

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В четверг, 24 января, Челябинское УФАС России признало фразу «Коля из Бургер Кинга раздаст по Е-баллам за кофе…» противоречащей требованиям Закона о рекламе, сообщает пресс-служба ведомства.

На электронную рассылку с таким содержанием в УФАС пожаловался гражданин из Челябинска. По его мнению, распространение такой рекламы с наличием ненормативной лексики недопустимо. Антимонопольная служба встала на сторону потребителя.

— Эффект присутствия в рекламе ненормативной лексики усиливается отсутствием информации о порядке проведения акции на определенный напиток путем начисления баллов, озаглавленных с использованием буквы «Е», — замечают в УФАС.

Антимонопольная служба признала рекламу ненадлежащей и запретила распространять это сообщение впредь. Также компанию собираются оштрафовать. Штраф составит от 100 до 500 тысяч рублей.

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