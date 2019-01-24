2019-01-24T19:31:00+03:00
Спорт

«Трактор» в Магнитогорске с «сухим» счетом уступил «Металлургу»

Хозяева забросили две безответные шайбы в ворота челябинского клуба
Алексей МИКУШИН
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Болельщики до конца поддерживали команду.Болельщики до конца поддерживали команду.Фото: Анастасия БРЫЛКИНА
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После «сухого» поражения в Екатеринбурге от «Автомобилиста» — лидера Восточной конференции чемпионата КХЛ, черно-белые в очередном уральском дерби сразились в гостях с Магниткой. Этот поединок также оказался безголевым для челябинского клуба.

За полторы минуты до конца первого периода «Трактор» пропустил в меньшинстве. Гол получился курьезным. Голкипер черно-белых решил выбросить шайбу, но попал в своего игрока. Рикошетом от одноклубника шайба залетела в ворота. В следующем отрезке матча сталевар Павел Дорофеев мощным броском в девятку удваивает счет. В третьем периоде «Трактор» попытался отыграться, но не реализовал свои голевые моменты.

Счет матча 2:0 в пользу магнитогорского «Металлурга».

26 января в Казани «Трактор», который пока сохраняет место в зоне плей-офф, сыграет с местным «Ак Барсом», который также, как и Магнитка уже обеспечил себе место в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. А 30 января уже в Челябинске «медведи» сразятся с подмосковным «Витязем». Эта встреча откроет пятиматчевую домашнюю серию «Трактора», которая завершится 13 февраля.

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