В Ленинском районе Челябинска сгорела скорая
Машина ехала из автомастерской без пассажиров
Скорая загорелась на Меридиане в потоке других машин. Фото: стоп-кадр с YouTube.
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Инцидент произошел в четверг вечером, 24 января, на автодороге Меридиан. Видео с объятой огнем спецмашиной выложили в YouTube.
Как удалось узнать нашим коллегам с портала 74.ru, накануне в машине отремонтировали печку. Водитель забрал машину из ремонта и отправился на подстанцию. В пути машина загорелась.
Сидевший за рулем мужчина успел выбраться из кабины, а пассажиров в машине не было, поэтому никто не пострадал. Однако автомобиль сгорел дотла.
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