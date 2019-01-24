В Ленинском районе Челябинска сгорела скорая

СЕГОДНЯ 19:48 2019-01-24T19:48:53+03:00

Скорая загорелась на Меридиане в потоке других машин. Фото: стоп-кадр с YouTube.

Машина ехала из автомастерской без пассажиров

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Инцидент произошел в четверг вечером, 24 января, на автодороге Меридиан. Видео с объятой огнем спецмашиной выложили в YouTube.

Как удалось узнать нашим коллегам с портала 74.ru, накануне в машине отремонтировали печку. Водитель забрал машину из ремонта и отправился на подстанцию. В пути машина загорелась.

Сидевший за рулем мужчина успел выбраться из кабины, а пассажиров в машине не было, поэтому никто не пострадал. Однако автомобиль сгорел дотла.

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